Manchester United’dan tokat atan taraftara ömür boyu men

6 Nisan Pazar günü Old Trafford'da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Manchester United – Manchester City derbisi, saha dışında yaşanan bir olayla gündeme oturdu. Karşılaşmanın ardından tünelde yaşanan gerginlikte, 20 yaşındaki Manchester United taraftarı Alfie Holt, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish'e tokat attı.

Olayın ardından Alfie Holt, saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak. Manchester United kulübü ise konuyla ilgili hızlı bir şekilde harekete geçerek Holt'u stadyumdan ömür boyu men etme kararı aldı.