SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Bruno Fernandes 100 milyon euroya transfer olabilir!

Manchester United'ın eski golcüsü Teddy Sheringham, kulübün mevcut durumu ve transfer gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Takımın genel yapısına dair çarpıcı ifadeler kullanan Sheringham, "Manchester United için duyduğumuz tek şey, neredeyse her üst düzey oyuncunun satılabileceği ve herkesin bir fiyat etiketinin olduğu." diyerek kulüpteki belirsizliğe dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:56
Bruno Fernandes 100 milyon euroya transfer olabilir!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiliz futbol adamı, takımın mevcut durumu hakkında, "Manchester United zor durumda, kulübün yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Yazın oyuncu almak için paraya ihtiyaçları olacaktır." ifadelerini kullandı. Sheringham'a göre yaz transfer döneminde yaşanacak gelişmeler, kulübün geleceği adına büyük önem taşıyor.

Bruno Fernandes (EPA)Bruno Fernandes (EPA)

BRUNO FERNANDES İÇİN MANCHESTER CITY İDDİASI
Sheringham, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes hakkında da dikkat çeken bir iddiada bulundu. Manchester City'den yaz aylarında ayrılması beklenen Kevin De Bruyne'nin yerine teknik direktör Pep Guardiola'nın Fernandes'i düşünebileceğini belirtti.

Bruno Fernandes (EPA)Bruno Fernandes (EPA)

Konuyla ilgili açıklamasında Sheringham, "Eğer Manchester City, 30 yaşındaki Bruno Fernandes için 100 milyon sterlin veya daha fazlasını teklif ederse, Manchester United bunu düşünebilir. Jim Ratcliffe, bu teklife bakıp, 'Hadi bu anlaşmayı yapalım' der." diyerek olası bir transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.