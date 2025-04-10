Bruno Fernandes 100 milyon euroya transfer olabilir!

İngiliz futbol adamı, takımın mevcut durumu hakkında, "Manchester United zor durumda, kulübün yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Yazın oyuncu almak için paraya ihtiyaçları olacaktır." ifadelerini kullandı. Sheringham'a göre yaz transfer döneminde yaşanacak gelişmeler, kulübün geleceği adına büyük önem taşıyor.
Bruno Fernandes (EPA)
BRUNO FERNANDES İÇİN MANCHESTER CITY İDDİASI
Sheringham, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes hakkında da dikkat çeken bir iddiada bulundu. Manchester City'den yaz aylarında ayrılması beklenen Kevin De Bruyne'nin yerine teknik direktör Pep Guardiola'nın Fernandes'i düşünebileceğini belirtti.
Bruno Fernandes (EPA)
Konuyla ilgili açıklamasında Sheringham, "Eğer Manchester City, 30 yaşındaki Bruno Fernandes için 100 milyon sterlin veya daha fazlasını teklif ederse, Manchester United bunu düşünebilir. Jim Ratcliffe, bu teklife bakıp, 'Hadi bu anlaşmayı yapalım' der." diyerek olası bir transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.