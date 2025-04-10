Bruno Fernandes 100 milyon euroya transfer olabilir!

BRUNO FERNANDES İÇİN MANCHESTER CITY İDDİASI Sheringham, Manchester United 'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes hakkında da dikkat çeken bir iddiada bulundu. Manchester City 'den yaz aylarında ayrılması beklenen Kevin De Bruyne'nin yerine teknik direktör Pep Guardiola'nın Fernandes'i düşünebileceğini belirtti.

Bruno Fernandes (EPA)

Konuyla ilgili açıklamasında Sheringham, "Eğer Manchester City, 30 yaşındaki Bruno Fernandes için 100 milyon sterlin veya daha fazlasını teklif ederse, Manchester United bunu düşünebilir. Jim Ratcliffe, bu teklife bakıp, 'Hadi bu anlaşmayı yapalım' der." diyerek olası bir transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.