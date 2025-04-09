Fenerbahçe’ye süper golcü!

"YAZ DÖNEMİ SICAK GEÇER!"



Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak. İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum."



FENERBAHÇE: "3 YIL DAHA BİZİMLE KAL"



Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun kaldığı futbolcuyu kaybetmek istemiyor.



Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, Skriniar'la yaptığı görüşmede "Bizim için çok önemlisin. Taraftar da seni çok sevdi. Bizimle kalmanı istiyoruz. 3 yıllık yeni sözleşme için hazırız" teklifinde bulundu.



"MAAŞ SORUN DEĞİL"



Skriniar, İngiltere'den aldığı tekliflere rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 15 milyon Euro civarında olması sorun. Bu sezon yarısını PSG, yarısını Fenerbahçe ödüyor. Skriniar maaşı için, "Sezon sonu başkanla bir araya gelip bir çözüm buluruz" dedi.



Öte yandan 2023 yılının başında 60 milyon euro değeri gören 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasası ise 15 milyon euro. Fransız ekibi 10-15 milyon euro arası bir bedelle oyuncuyu satabilir.

DIŞ BASINDAN TALISCA ÖVGÜSÜ Devre arasında büyük uğraşlar sonucu Suudi ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, bir büyük maç çözerek Fenerbahçe taraftarının 'yıldız on numara' beklentisini karşıladı.



Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçta takımının mağlup olduğu esnada kulübeden gelen Brezilyalı yıldız, 3 gol atarak Kanarya'yı yeniden şampiyonluk havasına soktu. Kariyerinde ilk kez 45 dakikaya 3 gol sığdıran Talisca'nın performansını dış basın da manşetlerine taşıdı.