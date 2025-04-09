Fenerbahçe’ye süper golcü!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasrete son vermek istiyor.
Zirve ile olan puan farkını 3'e indiren Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasrete son vermek istiyor.
Zirve ile olan puan farkını 3'e indiren Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.
SKRINIAR'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin sonunda PSG'den 6 aylığına kiraladığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu, lider isimlerden biri haline geldi.
Ancak tapusu PSG'de olan Slovak savunmacıya A.Madrid, Tottenham, Manchester United gibi önemli takımlar ilgi gösteriyor.
Trabzonspor maçından sonra geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya, "Geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. Sezon sonu çözüm için elimizden geleni yapacağız" diyen Skriniar, biraz da olsa taraftarın yüreğine su serpti.
"ARTIK PARİS'TE FORMA GİYMEZ"
Yıldız futbolcunun temsilcilerinden Martin Petras, Sport24sk'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artık Paris'e geri dönmenin bir yolu olmadığını düşünüyorum en azından bu teknik direktör yönetimi altında.
Skriniar yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, taraftarların, sevgisini ve saygısını kazandı. Türkiye'de kendsini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergiliyor. Takım için de büyük bir kazanım.
"YAZ DÖNEMİ SICAK GEÇER!"
Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak. İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum."
FENERBAHÇE: "3 YIL DAHA BİZİMLE KAL"
Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun kaldığı futbolcuyu kaybetmek istemiyor.
Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, Skriniar'la yaptığı görüşmede "Bizim için çok önemlisin. Taraftar da seni çok sevdi. Bizimle kalmanı istiyoruz. 3 yıllık yeni sözleşme için hazırız" teklifinde bulundu.
"MAAŞ SORUN DEĞİL"
Skriniar, İngiltere'den aldığı tekliflere rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 15 milyon Euro civarında olması sorun. Bu sezon yarısını PSG, yarısını Fenerbahçe ödüyor. Skriniar maaşı için, "Sezon sonu başkanla bir araya gelip bir çözüm buluruz" dedi.
Öte yandan 2023 yılının başında 60 milyon euro değeri gören 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasası ise 15 milyon euro. Fransız ekibi 10-15 milyon euro arası bir bedelle oyuncuyu satabilir.
DIŞ BASINDAN TALISCA ÖVGÜSÜ
Devre arasında büyük uğraşlar sonucu Suudi ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, bir büyük maç çözerek Fenerbahçe taraftarının 'yıldız on numara' beklentisini karşıladı.
Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçta takımının mağlup olduğu esnada kulübeden gelen Brezilyalı yıldız, 3 gol atarak Kanarya'yı yeniden şampiyonluk havasına soktu. Kariyerinde ilk kez 45 dakikaya 3 gol sığdıran Talisca'nın performansını dış basın da manşetlerine taşıdı.
"ŞOV YENİ BAŞLIYOR"
Birbirinden şık gollere imza atan sambacıyı soyunma odasında başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere tüm takım arkadaşları tek tek tebrik etti.
Tebrikleri kabul ettikten sonra arkadaşlarına dönen Talisca, "Şov daha yeni başlıyor. İlerleyen maçlarda hem daha iyi olacağım hem de daha fazla gol atacağım" dedi.
Kariyerinde dördüncü kez hattrick yapmayı başaran Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta da 8 kez ağları sarstı ve 1 defa da asist yaptı.
Kariyerinde Fenerbahçe dahil olmak üzere 6 takımda forma giyen Talisca, Bahia, Guangzhou ve Beşiktaş'ta hat-trick yapamadı.
MAXIMIN HARİKA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralık bedeli ödeyerek Ah Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sezon genelinde beklentiler uzak bir performans sergiledi.
Trabzonspor maçında mücadeleye 11'de başlayan ve etkili performans gösteren oyuncu, adet küllerinden doğdu.
MOURINHO İLE TARTIŞTI
Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında Fransız yıldızdan oldukça faydalanırken kendisini 11'den düşürmeye başladı.
Üçlü sistemde Maximin'in yerinin olmadığı düşünen Portekizli çalıştırıcı, kanat oyuncusunun yeteri kadar idman yapmadığını ve bundan dolayı oynamadığını söyledi.
İkili arasındaki tartışmanın medyaya yansımasının ardından milli arada Mourinho'dan özür dileyen Maximin, tekrar formasına kavuştu.
KÜLLERİNDEN DOĞDU
Fransız yıldız, oyuna ilk 11'de başladığı Trabzonspor maçında oldukça etkili bir performans sergiledi ve Talisca'nın attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.
OSAYI'DEN TERS KÖŞE
Fenerbahçe'de yeni kontratı için aylarca müzakere edilen Bright Osayi-Samuel için yeni bir gelişme yaşandı.
Yönetim, Trabzonspor maçındaki performansıyla yeniden göze giren Osayi için yeni bir sözleşme teklifi sunma kararı aldı.
Daha önceki teklifleri kalmak adına düşük bulan Nijeryalı oyuncu, teklif artırıldığı takdirde Sarı-Lacivertli formayla kariyerini sürdürmek istiyor.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kalan Osayi, 69 kez topla buluşurken, bu istatistikte Fred'in ardından en iyi isim oldu. 42 pas denemesinde %83'lük isabet oranı yakalayan tecrübeli futbolcu biri isabetli 3 orta yaptı, iki de şut pası verdi.
Savunmada da başarılı performans gösteren Nijeryalı oyuncu, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, 4 top uzaklaştırdı. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 5. sezonunu yaşıyor.
YUSUF İÇİN TRANSFER İTİRAFI
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Yusuf Akçiçek için transfer itirafı geldi.
Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi." sözlerini sarf etti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Performansıyla A Milli Takım'a da yükselen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENER'E SÜPER FORVET
Gelecek sezon Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, yıldız golcü listenin ilk sırasına yazıldı.
Kanarya, Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dusan Vlahovic'i ikna etmek için girişimlere başladı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Dusan Vlahovic'in sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Juventus Sırp yıldızın bedavaya takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ancak sözleşme yenileme gibi bir planları da yok. Bu nedenle Sırp oyuncunun ayrılık talebine kulüp tarafından yeşil ışık yakıldı.