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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Samsunspor Başkanı 5 milyon euro istedi

Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk mücadelesinde kupayı kazanan taraf olmak isteyen Fenerbahçe'de birçok isim üzerinden transfer operasyonu sürdürülüyor. Sarı lacivertlilerin listesindeki bir oyuncu için 5 milyon euro istendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:33
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Samsunspor Başkanı 5 milyon euro istedi

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Şampiyonluk yarışında aldığı nefesi Galatasaray'a hissettiren ve şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Naatan Mikael Skytta (Instagram)Naatan Mikael Skytta (Instagram)

Fenerbahçe'nin transfer listesine yeni bir isim eklendi. Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'de forma giyen Finlandiyalı orta saha oyuncusu Naatan Skytta, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Naatan Mikael Skytta (Instagram)Naatan Mikael Skytta (Instagram)

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'de başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki Skytta için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yüksel Yıldırım bu transfer için Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Naatan Mikael Skytta (Instagram)Naatan Mikael Skytta (Instagram)

Skytta, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ligue 1 takımı Toulouse'tan Dunkerque'e transfer olmuş ve Fransız kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Ligue 2'de istikrarlı bir performans sergileyen genç oyuncu, 26 maçta toplam 1883 dakika sahada kaldı. Finlandiyalı 10 numara bu süre zarfında 7 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Naatan Mikael Skytta (Instagram)Naatan Mikael Skytta (Instagram)

Transfermarkt verilerine göre Naatan Skytta'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Dunkerque cephesi, potansiyeli yüksek oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı planlıyor.

Naatan Mikael Skytta (Instagram)Naatan Mikael Skytta (Instagram)

Fenerbahçe'nin bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, Skytta'nın performansı ve genç yaşı onu cazip bir transfer hedefi haline getiriyor.

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