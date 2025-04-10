Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Samsunspor Başkanı 5 milyon euro istedi

Şampiyonluk yarışında aldığı nefesi Galatasaray'a hissettiren ve şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluk yarışında aldığı nefesi Galatasaray'a hissettiren ve şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesine yeni bir isim eklendi. Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'de forma giyen Finlandiyalı orta saha oyuncusu Naatan Skytta, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'de başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki Skytta için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yüksel Yıldırım bu transfer için Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Skytta, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ligue 1 takımı Toulouse'tan Dunkerque'e transfer olmuş ve Fransız kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Ligue 2'de istikrarlı bir performans sergileyen genç oyuncu, 26 maçta toplam 1883 dakika sahada kaldı. Finlandiyalı 10 numara bu süre zarfında 7 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Transfermarkt verilerine göre Naatan Skytta'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Dunkerque cephesi, potansiyeli yüksek oyuncusunu daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, Skytta'nın performansı ve genç yaşı onu cazip bir transfer hedefi haline getiriyor.