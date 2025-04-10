Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Samsunspor Başkanı 5 milyon euro istedi

Şampiyonluk yarışında aldığı nefesi Galatasaray'a hissettiren ve şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe , bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Naatan Mikael Skytta (Instagram)

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'de başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki Skytta için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yüksel Yıldırım bu transfer için Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.