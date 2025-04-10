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Arsenal'in yıldızı Galatasaray'a!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Yeni sezonda takımı yenilemek ve gençleştirmek isteyen sarı kırmızılılar, Arsenal'in yıldızını da gündemine aldı. İşte o isim ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:40 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:59
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmayı istiyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan bu hedef için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyor.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

SAMSUN MAÇINA FULL KONSANTRASYON

71 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 25. şampiyonluk ve bununla birlikte gelecek olan 5. yıldız için mücadele ediyor.

Bitime 8 hafta kalan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Sarı-Kırmızılılar, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'u 4-1 yenerek farkı 6'dan 3'e düşürdü. Son düzlükte hata yapmak istemeyen Cim-Bom, en kritik maçını Samsunspor'a karşı oynayacağını düşünüyor.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

"KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR!"

Galatasaray Yönetimi, "Samsunspor çok iyi bir takım. Bizi en çok zorlayacak takımlardan biri. Eğer bu maçtan 3 puan alırsak şampiyonluk için önümüz açılır" görüşünde.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

FENERBAHÇE PUSUDA

Fenerbahçe ise Pazar günü deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, kalan tüm maçlarını kazanarak ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyecek. Kanarya ise 34. hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

ÖNDEYSE ŞAMPİYON!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de geride kalan 30 sezonda son 8 haftaya lider girdiği hiçbir sezonda şampiyonluğu kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, 30. haftası geçilen Trendyol Süper Lig'de bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 71 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde 24 kez şampiyon olarak en fazla mutlu sona ulaşan takım olan "Cimbom" bu sezon da ipi önde göğüsleme hedefinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Yarışta Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'den 3 puan önde bulunan Galatasaray, ayrıca sezon içinde deplasmanda 3-1 yendiği ve sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında ikili averaj avantajını da elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 maçlık periyotta 7'sini kazanıp 1 mağlubiyet yaşasa bile Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

SON 30 SEZONDA 14 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de son 30 sezonda 14 kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren tek futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında da açık ara rakiplerinin önünde bulunuyor. Lider olduğu ligin yanı sıra kupada da yoluna devam eden Galatasaray, sezonu çift kupayla kapatmayı hedefliyor.

Ligde 1994-1995 sezonundan bu yana 14 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 15, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kovalayacak.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

ÖNDE OLDUĞU YARIŞLARDA GEÇİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 30 sezonluk dönemde son 8 haftaya lider girdiği hiçbir yarışta geçilmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yaşadığı 14 sezonun 11'inde son 8 maça lider girdi. "Cimbom" söz konusu sezonlarda rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

SÜPER FİNAL'DE GÜÇLÜ RAKİPLERE İZİN VERMEDİ

Galatasaray, Süper Final'in oynandığı 2011-2012 sezonun kalan maçlarında güçlü rakiplerine şampiyonluk kaptırmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde normal sezonun bitimine 2 hafta kala 71 puanla lider girdi. Fenerbahçe 64, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 54'er puanla rakiplerini takip etti.

Statü gereği normal sezonun bitmesiyle toplanan puanlar yarı yarıya düşürülerek 6 maçlık Süper Final'e geçildi. "Dört Büyükler"in birbiriyle mücadele ettiği ve son saniyeye kadar heyecanın devam ettiği Süper Final'de de geçilmeyen Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

ÜÇ KEZ GERİDEN GELİP KAZANDI

"Cimbom" son 30 sezonda 3 kez son 8 haftada geriden gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunda son 8 maçlık periyoda lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında 2. sırada girdi. Kalan bölümde rakibine 2 puan fark atan Galatasaray, ipi önde göğüsledi.

Galatasaray, 2007-2008 sezonunda da son 8 haftaya lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde, aynı puanı olan Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, son 8 maçta siyah-beyazlılardan 7, sarı-lacivertlilerden 6 puan fazla toplayarak şampiyon oldu.

"Cimbom" son olarak 2018-2019 sezonunda geri dönüşe imza attı. Sezon içinde 8 puan geri düştüğü Başakşehir karşısında son 8 haftaya 6 puan geride girdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu rakibinin 2 puan önünde bitirdi.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

EN GOLCÜ GALATASARAY

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk isteyen Galatasaray'da gol yollarındaki başarılı performans dikkat çekiyor.

Aslan, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 28 maçta 69 kez ağları sarstı ve maç başına 2.4'lük gol ortalaması yakaladı. Cimbom'un 28 lig maçında maç başına 12.9'luk şut, maç başına 6.6'lık isabetli şut ve maç başına 6.5'luk korner ortalaması elde etti.

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yaşadığı 2022-23 sezonunda 28 maç sonunda 54 golü, 2023-24 sezonunda da 28 karşılaşmanın sonunda toplamda 58 golü bulunuyordu.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

OSİMHEN FAKTÖRÜ

Sarı kırmızılı ekipte Victor Osimhen attığı gollerle Süper Lig'de en çok öne çıkan futbolcu oldu. Galatasaray'ın da en skorer ismi olan Nijeryalı forvet, 23 lig maçında 20 gol atıp 4 asist yaparak 24 gole direkt etki etti. Böylece Osimhen'in skor katkısı oynadığı maç sayısını geçti. Ligde bir başka gol katkısı Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Barış Alper; 27 lig maçında 10 gol, 3 asistle 13 gole doğrudan etki etti. Sezonun dikkat çeken isimlerinden Yunus Akgün'ün 24 maçta 6 gol, 7 asistle 13 katkısı olurken Dries Mertens de 27 lig mücadelesinde 4 gol, 7 asistle 11 gollük katkı sundu.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

80 BARAJINI HEP GEÇTİ

Son 2 sezonun şampiyonu G.Saray, 2022-23'te 88 puanla zirveye çıkarken 36 haftada 83 gol attı, 27 gol yedi ve artı 56 averaj oluşturdu. 2023-24'te de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 38 haftada 87 kez ağları havalandırdı, 26 gol yedi ve artı 66 averaj yakaladı. Cimbom şu anda 28 karşılaşmadı 69 gol atarken 29 gol yedi ve artı 40 averajı buldu.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

YEDİĞİ GOL SAYISI ARTTI

Galatasaray'da son 2 sezona göre yenilen gol sayısı arttı. 2022-23'te 36 haftada kalesinde 27 gol gören Aslan; 2023-24'te ise 38 maçta 26 gol yemişti. Ancak sarı-kırmızılılar, şimdiden 28 maç sonunda 29 gol görerek, savunma anlamında son 2 sezonun gölgesinde kaldı.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

TRANSFERDE BEKLENEN TEHLİKE!

Sezon sonunda iki kupaya da uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon için kadro hesaplamaları yapıyor. Buna karşın Cimbom'u bekleyen bir tehlike olduğu ortaya çıktı.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

KİRALIK GİDENLER ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın Avrupa takımlarına kiralık olarak gönderdiği yıldızları, düzenli oynama fırsatı bulamıyor.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

ROMA GERİ GÖNDERİYOR

Roma'da sadece bir kez ilk 11'e giren Victor Nelsson'un 10 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu mevcut. Ancak İtalyan devinin 5 maçta 196 dakika forma giyen Danimarkalı savunmacıyı geri göndermesi bekleniyor.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

NICOLO ZANIOLO BELİRSİZ

Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyon euro opsiyonu sezon sonuna kadar alacağı sürelere bağlı ve belirsizliğini koruyor. İtalyan hücum oyuncusunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

KÖHN FORMAYI UNUTTU

Werder Bremen'de oynayan sol bek Derrick Köhn ise bir buçuk aydır 11'e giremiyor ve Alman ekibi tarafından 5.1 milyon euro'luk opsiyon kullanılmayabilir. 26 yaşındaki sol bek Bremen ile son maçını 1 Mart'ta oynadı.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

YENİ BEK ARSENAL'DEN

Transfer çalışmaları için planlamalar yapan Galatasaray'da sürpriz bir isim öne çıkarıldı.

İtalyan basınında; bonservisi Arsenal'de olan ve Lazio'da kiralık forma giyen Nuno Tavares'i Galatasaray'ın izlediği bildirildi.

Lazio'nun 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tavares için Arsenal'le görüşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın da Lazio ile temasa geçmeyi düşündüğü ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edileceği vurgulandı.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

ASİST MAKİNESİ GİBİ BEK!

Kariyerinde Sporting Lizbon, Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham Forest gibi kulüplerde forma giyen Nuno Tavares, bu sezon oynadığı 27 maçta 9 asist yaptı.

Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!

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