Galatasaray istemedi Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!

MOURINHO'DAN UYARI Sarı lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, oyuncularına sezon sonuna kadar ile ilgili uyarılarda bulunarak cesaret veren bir konuşma gerçekleştirip "Ben hep futbolun her türlü sonuca açık olduğunu söyledim. Gelinen noktada haklılığım ortaya çıktı. Ancak farkın 3'e inmesi bizi rahatlığa sürüklememeli. Tam tersine, disiplini elden bırakmadan, hatalarımızdan ders çıkarıp kalan maçlarımıza en iyi şekilde odaklanmalıyız. Hepiniz önemli kariyerlere sahip, güçlü oyuncularsınız. Bu gücümüzü, sezon başından beri kötü günde bile bizi destekleyen taraftarımız için kullanmalıyız.

Artık her maçımız bir final. Bu nedenle maç maç ilerleyeceğiz. Tüm olumsuzluklara kulaklarımızı tıkayacağız. Yine üstümüze oyunlar oynanabilir. Ancak dimdik ayakta kalıp sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Galatasaray yenilgisi içinizdeki kazanma azmini tetikledi. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyonluğa uzanalım." dedi.

KOL YÖNETECEK Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu randevuyu yönetecek isim açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.

3 HAFTANIN PROGRAMI BELLİ OLDU Türkiye Futbol Federasyonu 32, 33 ve 34. haftalarda oynanacak müsabakaların tarihlerini duyurdu. Kanarya, Kayserispor ile 20 Nisan'da, Gaziantep FK ile 26 Nisan'da ve Beşiktaş ile 4 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.