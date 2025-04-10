Galatasaray istemedi Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!

Sezon başında hedeflediği şampiyonluk için Galatasaray'ın hemen arkasında ve 3 puan farkla yoluna devam eden Fenerbahçe, mutlu sona ulaşabilmek adına kalan maçlarını kazanmak amacında. Diğer taraftan kadro kurulması için de büyük çaba harcanıyor.
Sezon başında hedeflediği şampiyonluk için Galatasaray'ın hemen arkasında ve 3 puan farkla yoluna devam eden Fenerbahçe, mutlu sona ulaşabilmek adına kalan maçlarını kazanmak amacında. Diğer taraftan kadro kurulması için de büyük çaba harcanıyor.
Bu sezon Galatasaray'ı iki maçta da yenemeyen ve Beşiktaş'a da 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2 ile devirdiği Trabzonspor'u Kadıköy'de de 4-1'lik skorla geçip 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya, zirve yarışında da çok önemli bir engeli aşan Jose Mourinho ve öğrencileri, kalan haftalardaki maçlarını da kazanarak kupayı kaldıracağından oldukça emin.
TALISCA AVRUPA'NIN DA GÜNDEMİNDE
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Trabzonspor'a attığı üçüncü golle Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Haberde yer alan ifadelerde, Brezilyalı yıldızın "muhteşem bir vole golüne imza attığı" vurgulandı.
Golün estetik değeri ve zorluk derecesi, Talisca'nın bu golünün FIFA The Best ödül töreninde yılın en iyi golüne verilen Puşkaş Ödülü'ne aday gösterilebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
8 KRİTİK MAÇ KALDI
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin kalan karşılaşmaları ise çok kritik.
İşte Kanarya'nın sezon sonuna kadar oynayacağı maçlar: Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor.
SİVASSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Saha bölümünde ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda, futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
MOURINHO'DAN UYARI
Sarı lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, oyuncularına sezon sonuna kadar ile ilgili uyarılarda bulunarak cesaret veren bir konuşma gerçekleştirip "Ben hep futbolun her türlü sonuca açık olduğunu söyledim. Gelinen noktada haklılığım ortaya çıktı. Ancak farkın 3'e inmesi bizi rahatlığa sürüklememeli. Tam tersine, disiplini elden bırakmadan, hatalarımızdan ders çıkarıp kalan maçlarımıza en iyi şekilde odaklanmalıyız. Hepiniz önemli kariyerlere sahip, güçlü oyuncularsınız. Bu gücümüzü, sezon başından beri kötü günde bile bizi destekleyen taraftarımız için kullanmalıyız.
Artık her maçımız bir final. Bu nedenle maç maç ilerleyeceğiz. Tüm olumsuzluklara kulaklarımızı tıkayacağız. Yine üstümüze oyunlar oynanabilir. Ancak dimdik ayakta kalıp sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Galatasaray yenilgisi içinizdeki kazanma azmini tetikledi. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyonluğa uzanalım." dedi.
KOL YÖNETECEK
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu randevuyu yönetecek isim açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.
3 HAFTANIN PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu 32, 33 ve 34. haftalarda oynanacak müsabakaların tarihlerini duyurdu.
Kanarya, Kayserispor ile 20 Nisan'da, Gaziantep FK ile 26 Nisan'da ve Beşiktaş ile 4 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.
EN-NESYRI KARARI
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u sahasında 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Faslı yıldız Youssef En-Nesyri mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Teknik direktör Jose Mourinho, En-Nesyri ile ilgili kararını verdi.
Anderson Talisca'nın etrafını daha dayanıklı ve yüksek koşu mesafesine sahip oyuncularla çevrelemek isteyen Mourinho, En-Nesyri'yi yeniden ilk 11'e dahil etmeyi planlıyor. Bu hafta dinlendirilen Faslı golcünün, Sivas deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 44 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. 2029 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Bir yandan şampiyonluk mücadelesine kitlenen Fenerbahçe'de diğer yandan transfer için de yoğun bir mesai harcanıyor. Listede pek çok isim var ancak öncelik ayrılması muhtemel isimlerde. Kiralık sözleşmesi bitecek oyuncuların haricinde gönderilmek istenen veya bonservis beklenen futbolcular mevcut.
EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında 10 milyon Euro civarında bonservisle kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, birçok takımın transfer listesinde bulunuyor.
Hırvat kaleci için özellikle İngiliz ekipleri ile Suudi Arabistan temsilcileri ilgileniyor. Yönetim ise bu durumu koz olarak kullanıp en az 12-13 milyon euro kasasına koyarak süreci karlı kapatmak amacında.
OMAR FAYED PİYANGOSU
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken Fenerbahçe'de kiralık olarak gönderilen Omar Fayed için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Mısırlı oyuncu için Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in devreye girdiği öne sürüldü. Genç stoper ile ilgili karar sezon sonundaki tekliflere göre verilecek.
Bu sezon Belçika'da Beerschot takımında kiralık oynayan 21 yaşındaki Fayed, 15 resmi maça çıktı.
İTALYA'DAN SÜRPRİZ TRANSFER
Gelecek sezon yine hem Süper Lig hem de Avrupa'da ses getirecek bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de daha önce Galatasaray'ın kadrosunda düşündüğü ancak taraftar baskısından dolayı vazgeçtiği yıldız isim gündeme geldi.
İtalyan medyasına göre sezon sonunda nokta atışı transferler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Lazio ile sözleşmesi bitecek olan Matias Vecino'yu gündemine aldı.
Haberde yer alan detayda, Fenerbahçe, Uruguaylı orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Vecino'yu "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor.
Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'la anlaşan ancak sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi üzerine transferi gerçekleşmeyen Vecino, bu kez Kanarya'nın radarına girdi.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosunda bulunan Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.
Lazio'da bu sezon rotasyon oyuncusu olarak görev yapan Vecino, Avrupa Ligi ve Serie A'da toplam 21 maça çıktı. 1.153 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.