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Edin Dzeko'ya sürpriz talip! 3 kulüp transfer için peşinde

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Tecrübeli golcünün geleceği merakla beklenirken, İtalya’dan sürpriz bir talip gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:15 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:15
Edin Dzeko’ya sürpriz talip! 3 kulüp transfer için peşinde

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Serie A ekiplerinden Fiorentina, 39 yaşındaki Edin Dzeko ile ilgileniyor. İtalyan kulübünün, Dzeko'nun sözleşme sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

Sports Digitale'in haberine göre Fiorentina'nın yanı sıra, İtalya'dan iki kulübün daha Bosnalı yıldızla ilgilendiği ve oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtildi. Dzeko'ya olan ilginin sezon sonuna doğru artması bekleniyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

FENERBAHÇE KARİYERİ

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımla çıktığı 92 resmi maçta 44 kez fileleri havalandırırken, 17 de asist yaptı. Deneyimli golcü, performansıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

Sezon sonunda boşa çıkacak olan Dzeko'nun vereceği karar, transfer döneminde büyük yankı uyandırabilir.

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