Edin Dzeko’ya sürpriz talip! 3 kulüp transfer için peşinde

Sports Digitale'in haberine göre Fiorentina 'nın yanı sıra, İtalya'dan iki kulübün daha Bosnalı yıldızla ilgilendiği ve oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtildi. Dzeko'ya olan ilginin sezon sonuna doğru artması bekleniyor.

Edin Dzeko (AA)

FENERBAHÇE KARİYERİ

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımla çıktığı 92 resmi maçta 44 kez fileleri havalandırırken, 17 de asist yaptı. Deneyimli golcü, performansıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.