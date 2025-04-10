SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Livakovic kararı!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona ermek üzere. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Hırvat file bekçisiyle yolların ayrılması gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:45
Fenerbahçe’de Livakovic kararı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.

Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. Kulüp, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon euro gelir bekliyor.

Fenerbahçeye süper golcü!Fenerbahçeye süper golcü!
Fenerbahçe'ye süper golcü!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Maaşlara refah payı ilave edilir mi? SSK-Bağkur emeklisi, memur, kamu işçisi zam takvimi oluştu! Hangi ek ödemeler yapılacak?
Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?
Takas Bank
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hakim karşısında! Duruşma öncesi mezarına saldırı... Ne kadar hapis isteniyor?
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Masada hangi konular var?
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
Türk Telekom
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!
Trump İran’a kılıcını gösterdi: ABD savaş uçakları Hint Okyanusu’nda! Pentagon’da üst düzey hazırlık
Timur Soykan ve Murat Ağırel tehdit ve şantajdan gözaltına alındı!
CANLI | ABD piyasalarında ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi?
Özgür Özel’in promter ile imtihanı! Bozulunca ne yapacağını şaşırdı
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Ankara’da maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...
10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de! Listede Orhan Gencebay da var
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz