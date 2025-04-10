Beşiktaş’a Jovic Sürprizi

Luka Jovic'in menajeri Dusko Tosic geçtiğimiz günlerde Başkan Adalı ile bir araya geldi.



Tosic, Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü Luka Jovic'i önerdi.



2019- 20 sezonunda Frankfurt'tan Real Madrid'e 63 milyon euro'ya transfer olan Jovic'in Beşiktaş'ta forma giymek istediğini iletti.



İmza parasıyla beraber 3 milyon euro'luk bir rakamın garanti edilmesi durumunda 27 yaşındaki yıldızın imza atmaya hazır olduğunu söyledi.



SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR



Beklenen performansı veremeyen yıllık 10 milyon euro civarında maliyeti bulunan Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli oyuncunun transferini değerlendirmeye aldığı bildirildi. Takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Jovic'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.