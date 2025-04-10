Beşiktaş’ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi

Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.



3 farklı teknik adam yönetiminde 14 deplasman maçına çıkan Siyah-Beyazlılar sadece 4 kez kazandı. Kartal bu süreçte 7 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı.



Bu galibiyetlerin ikisi Beşiktaş'ın başında 6 deplasman maçına çıkan Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Samsunspor ve Kayserispor'a karşı alınırken, diğer iki galibiyet ise 5 deplasmana çıkan Ole Gunnar Solskjaer tarafından Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı elde edildi. Serdar Topraktepe ise çıktığı 3 deplasmanda 2 beraberlik 1 yenilgi yaşadı.