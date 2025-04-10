SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi

Beşiktaş ligde 3 farklı hoca yönetiminde oynadığı 14 deplasman maçının sadece 4'ünü kazanabildi. Bu galibiyetler de Van Bronckhorst ve Solskjaer yönetiminde geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:44
Beşiktaş’ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

3 farklı teknik adam yönetiminde 14 deplasman maçına çıkan Siyah-Beyazlılar sadece 4 kez kazandı. Kartal bu süreçte 7 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu galibiyetlerin ikisi Beşiktaş'ın başında 6 deplasman maçına çıkan Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Samsunspor ve Kayserispor'a karşı alınırken, diğer iki galibiyet ise 5 deplasmana çıkan Ole Gunnar Solskjaer tarafından Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı elde edildi. Serdar Topraktepe ise çıktığı 3 deplasmanda 2 beraberlik 1 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli olduFenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Çok daha umutluyuz
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişinden Türkiye’deki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
Timur Soykan ve Murat Ağırel tehdit ve şantajdan gözaltına alındı! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi
Türk Telekom
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hesap veriyor: Duruşma ertelendi! Ne kadar hapis isteniyor?
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Masada hangi konular konuşuldu?
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!
MSB’den flaş Suriye açıklaması: İsrail ile teknik görüşmeler başladı! GKRY ve Tel Aviv yönetimine Doğu Akdeniz tepkisi
OECD’den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini! Enflasyon düşene kadar politikalara devam!
CANLI | ABD piyasalarında ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi? Bir 90 gün de AB’den
ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da masaya oturdu! Abu Dabi’de esir takası yapıldı
Sustalı Ceylan sessiz çığlıkların sesi oldu! Bu hikâye kurgu değil bu ülkede binlerce Ceylan var!
Türkiye’nin konuştuğu gelin Naciye yayında! Palu ailesi akıllara geldi! Ses kayıtları dehşete düşürdü: Evinizi satın günahlarınızı sileyim
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!