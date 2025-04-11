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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu!

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off eşleşmeleri resmiyet kazandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri de belilrlendi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 23:44 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 23:44
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun rakipleri belli oldu!

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Anadolu Efes, Play-Off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı, 22 veya 23 Nisan tarihlerinde Atina'daki OAKA Arena'da oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşan takım adını Final-Four'a yazdıracak.

Fenerbahçe Beko ise Play-In aşamasında karşılaşacak rakibini bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki hafta oynanacak Real Madrid - Paris Basketball karşılaşmasının kazananıyla eşleşecek.

ERGİN ATAMAN: "FİNAL FOUR ÖNCESİ BÖYLE KRİTİK BİR MÜCADELEDE ANADOLU EFES'LE KARŞILAŞMAK İSTEMEM"

Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Final Four öncesi böyle kritik bir mücadelede Anadolu Efes'le karşılaşmak istemem." ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu açıklaması, eşleşmenin ardından yeniden gündeme geldi.

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