Dena Huijsen'den itiraf! "Jose Mourinho benimle ilgilendi"

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Dean Huijsen, Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bence o dünyanın ve futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, Mourinho'nun sadece saha içi değil, saha dışında da kendisiyle ilgilendiğini vurguladı.

Dean Huijsen (EPA) "BENİMLE GERÇEKTEN İLGİLENDİ" Huijsen, "Mourinho, benimle ilgilendi ve her zaman bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Roma'da bir tura çıkmak ya da restorana yer ayırtmak istediğimde her zaman kendisine sormamı söyledi. Roma'ya transfer olduğumda henüz 18 yaşındaydım ve Mourinho, sahip olduğu deneyimle bana yardımcı olmak istedi" sözleriyle, tecrübeli teknik adamın genç oyunculara yaklaşımını anlattı.