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Dena Huijsen'den itiraf! "Jose Mourinho benimle ilgilendi"

Bournemouth forması giyen genç savunma oyuncusu Dean Huijsen, Roma'da kısa süre birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol stoper, Portekizli teknik adama övgüler yağdırdı.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 21:18
Dena Huijsen’den itiraf! Jose Mourinho benimle ilgilendi

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Dean Huijsen, Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bence o dünyanın ve futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, Mourinho'nun sadece saha içi değil, saha dışında da kendisiyle ilgilendiğini vurguladı.

Dean Huijsen (EPA)Dean Huijsen (EPA)

"BENİMLE GERÇEKTEN İLGİLENDİ"

Huijsen, "Mourinho, benimle ilgilendi ve her zaman bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Roma'da bir tura çıkmak ya da restorana yer ayırtmak istediğimde her zaman kendisine sormamı söyledi. Roma'ya transfer olduğumda henüz 18 yaşındaydım ve Mourinho, sahip olduğu deneyimle bana yardımcı olmak istedi" sözleriyle, tecrübeli teknik adamın genç oyunculara yaklaşımını anlattı.

Dean Huijsen (AP)Dean Huijsen (AP)

TRANSFERİNİ MOURINHO İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde, Jose Mourinho'nun isteğiyle Juventus'tan Roma'ya kiralık olarak gelen Dean Huijsen, burada teknik direktörlük görevini sadece 10 gün daha sürdüren Mourinho ile kısa süreli bir çalışma fırsatı bulmuştu. Roma, Huijsen'i 6 Ocak 2024'te kiralık olarak kadrosuna katarken, Mourinho ise 16 Ocak 2024'te görevinden ayrılmıştı.

Dean Huijsen (REUTERS)Dean Huijsen (REUTERS)

PREMİER LİG'E ADIM ATTI

Roma'daki kiralık döneminin ardından Juventus'a dönen Huijsen, yaz transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer oldu. 19 yaşındaki stoper, bu sezon İngiliz ekibinde 29 maçta süre alırken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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