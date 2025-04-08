Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!

Skriniar yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, taraftarların, sevgisini ve saygısını kazandı. Türkiye'de kendsini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergiliyor. Takım için de büyük bir kazanım.

"YAZ DÖNEMİ SICAK GEÇER!"



Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak. İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum."



Öte yandan 2023 yılının başında 60 milyon euro değeri gören 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasası ise 15 milyon euro. Fransız ekibi 10-15 milyon euro arası bir bedelle oyuncuyu satabilir.