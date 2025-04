Tanner Tessmann (AFP)

DÜNYADA YAYIN YAPAN KANALLAR

Arnavutluk SuperSport 1 Digitalb

Cezayir beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Amerikan Samoası tvWAN Sports

Andorra Canal+ FranceCanal+ Live 1

Angola DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Anguilla Rush Sports 2

Antigua ve Barbuda Rush Sports 2

Arjantin Disney+ ArgentinaESPN Argentina

Ermenistan Fast SportsFAST TVQ Arena

Aruba Rush Sports 2

Avustralya Stan Sport

Avusturya RTL+Sky Go AustriaSky Sport Austria 3

Azerbaycan CBC Sport AzerbaijanQ Arena

Bahamalar Rush Sports 2

Bahreyn beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Bangladeş Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 2 HD

Barbados Rush Sports 2

Belarus Okko СпортQ Arena

Belçika Play SportsTipikPlay Sports 1SporzaPlay6VOOsport World 1

Belize Claro Sports

Benin New World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Bermuda Rush Sports 2

Bhutan Sony LIVSONY TEN 2 HD

Bolivya Disney+ ChileESPN Colombia

Bosna Hersek Moja TVArena Sport 1P

Botsvana DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

British Virgin Adaları Rush Sports 2

Brunei Darussalam beIN Sports ConnectbeIN Sports 1 Thailand

Bulgaristan MAX Sport 3

Burkina Faso DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Burundi DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Kamboçya beIN Sports ConnectbeIN Sports 1 Thailand

Kamerun DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Kanada DAZN Canada

Cape Verde Adaları DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Cayman Adaları Rush Sports 2

Orta Afrika Cumhuriyeti New World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Çad beIN SPORTS CONNECTDStv NowTODNew World Sport AppbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Şili Disney+ ChileESPN Chile

Çin iQiyiZhiBo8

Çin Taipei eltaott.tvELTA Sports 1

Kolombiya Disney+ SurESPN Colombia

Comoros New World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Demokratik Kongo DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Kosta Rika Claro Sports

Hırvatistan MAXtv To GoArena Sport 1 Croatia

Güney Kıbrıs ANT1

Çek Cumhuriyeti OnePlayNova Sport 5

Côte D'Ivoire DStv NowNew World Sport AppRTI La 3New World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Danimarka Disney+

Djibouti beIN SPORTS CONNECTDStv NowTODNew World Sport AppbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Dominik Cumhuriyeti Claro Sports

Ekvador Disney+ SurESPN Colombia

Mısır beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

El Salvador Claro Sports

Ekvator Ginesi DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Eritrea DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Estonya Go3 Extra Sports Estonia

Ethiyopya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Fiji tvWAN Sports

Finlandiya Elisa Viihde ViaplayV Sport 2 Finland

Fransa FreemyCANALCanal+ FranceCanal+ Live 1

Gabon DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Gambiya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Gürcistan Setanta Sports GeorgiaSilk UniversalQ Arena

Almanya RTL+

Gana DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Britanya discovery+discovery+ AppTNT Sports 1TalkSport Radio UKBBC Radio 5 Live

Yunanistan ANT1+ANT1Cosmote Sport 2 HD

Grenada Rush Sports 2

Guetemala Claro Sports

Gine DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Guinea-Bissau DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Honduras Claro Sports

Hong Kong beIN Sports Connect Hong KongbeIN Sports 3 Hong Kong

Macaristan M4 Sports

İzlanda Viaplay IcelandVodafone Sport

Hindistan JioTVSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 2 HD

Endonezya beIN Sports Connect IndonesiaVidiobeIN Sports 1 Indonesia

Uluslararası Sport 24 Extra

İran beIN SPORTS CONNECTIRIB VarzeshbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishShabake 3Neto TV

Irak beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

İrlanda Cumhuriyeti discovery+discovery+ AppTNT Sports 1Premier Sports ROI 1TalkSport Radio UKBBC Radio 5 Live

İsrail Sport 2

İtalya SKY Go ItaliaNOW TVTV8Sky Sport 253Sky Sport CalcioSky Sport 4K

Jamaika Rush Sports 2

Japonya WOWOWWOWOW On DemandWOWOW Prime

Ürdün beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Kazakistan qazsporttv.kzQazsportQ Arena

Kenya DStv NowGOtvSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Kore Cumhuriyeti SPOTV Prime 2

Kuveyt beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Kırgızistan Q Arena

Laos beIN Sports ConnectbeIN Sports 1 Thailand

Letonya Go3 Extra Sports Latvia

Lübnan beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Lesotho DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Liberya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Libya beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Lihtenştayn Blue SportBlue Sport D 2Blue Sport 2 Live

Litvanya Go3 Extra Sports Lithuania

Macau iQiyiTDM Desporto

Makedonya Arena 3 Premium

Madagaskar DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Malavi DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Malezya beIN Sports Connect MalaysiasookabeIN Sports 3 Malaysia

Maldivler MedianetSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 2 HD

Mali DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Malta GO TV AnywhereTSN8 Malta

Moritanya beIN SPORTS CONNECTDStv NowTODNew World Sport AppbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Mauritius DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Mayotte SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Meksika Disney+ MexicoESPN Mexico

Moldovya Q Arena

Karadağ Arena 3 Premium

Montserrat Rush Sports 2

Fas beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Mozambik DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Namibya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Nepal Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 2 HD

Hollanda Ziggo Sport

Yeni Zelanda DAZN New Zealand

Nikaragua Claro Sports

Nijer DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Nijerya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Norveç Viaplay NorwayV Sport 1 Norway

Umman beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Pakistan Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 2 HD

Filistin beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Panama Claro SportsRush Sports 2

Paraguay Disney+ ArgentinaESPN Colombia

Peru Disney+ ChileESPN Colombia

Filipinler beIN Sports Connect PhilippinesbeIN Sports 1 Philippines

Polonya Polsat Box GoPolsat Sport Premium 5

Portekiz Sport TV MultiscreenSport TV5

Porto Riko ViX

Katar beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Reunion SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Romanya Digi OnlineOrange TV GoPrima PlayDigi Sport 1 RomaniaPrima Sport 1

Rusya Okko Спорт

Ruanda New World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Saint Helena SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

St. Kitts ve Nevis Rush Sports 2

Samoa tvWAN Sports

Suudi Arabistan beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1

Senegal DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Sırbistan Arena 3 Premium

Seyşeller DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv FootballRush Sports 2

Sierra Leone DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Singapur StarHub TV+beIN Sports Connect SingaporebeIN Sports 3 Singapore

Slovakya VoyoNova Sport 5

Slovenya Sportklub 2 Slovenia

Somali beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Güney Afrika DStv AppMáXimo 360SuperSport Premier LeagueSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Güney Sudan beIN SPORTS CONNECTDStv NowTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

İspanya Movistar+Movistar Liga de Campeones 4

Sri Lanka Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 2 HD

Sudan beIN SPORTS CONNECTDStv NowTODbeIN Sports HD 1beIN Sports EnglishSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Svaziland DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

İsveç Disney+

İsviçre Blue SportRTL+Sunrise TV Canal+ FranceRSI La 2SRF zweiRTS 2Blue Sport D 2Blue Sport 2 Live

Suriye beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

São Tomé and Príncipe SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Tacikistan Varzish SportQ Arena

Tanzanya DStv NowSuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Tayland beIN Sports ConnectAIS PLAYbeIN Sports 1 Thailand

Togo DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Tonga tvWAN Sports

Trinidad Tobago Rush Sports 2

Tunus beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Türkiye tabii

Türkmenistan Q Arena

Türk ve Caicos Adaları Rush Sports 2

Uganda DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Ukrayna MEGOGO Football 1

Birleşik Arap Emirlikleri beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Uruguay Disney+ ArgentinaESPN Colombia

ABD Paramount+TUDN.comUnivision NOWTUDN AppViXTUDN USAUniMás

Özbekistan Q Arena

Vanuatu tvWAN Sports

Venezuela interDisney+ SurESPN Colombia

Vietnam VTVcab ONON PlusON FootballK+

Yemen beIN SPORTS CONNECTTODbeIN Sports HD 1beIN Sports English

Zambiya New World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football

Zimbabve DStv NowNew World Sport AppNew World Sport1SuperSport MaXimo 1SuperSport GOtv Football