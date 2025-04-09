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Rafa Silva'nın gözü rekorda!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı kalan 8 maçta 10 gole daha katk ı sağlaması durumunda Mario Gomez'i geçerek kulüp tarihinin en çok skor katkısı veren yabancı futbolcusu olacak.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:23 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:23
Rafa Silva’nın gözü rekorda!

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Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti.

TARİHE GEÇECEK

Siyah- Beyazlılar ile bu sezon 41 maçta sahaya çıkan ve 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu kalan 8 mücadelede 10 gole daha katkı yapması durumunda Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla skor katkısı yapan yabancı futbolcusu olacak.

REKOR MARİO GOMEZ'DE

Bu rekoru 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 28 gol, 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez elinde bulunduruyor.

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