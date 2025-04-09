Rafa Silva’nın gözü rekorda!

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti.



TARİHE GEÇECEK



Siyah- Beyazlılar ile bu sezon 41 maçta sahaya çıkan ve 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu kalan 8 mücadelede 10 gole daha katkı yapması durumunda Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla skor katkısı yapan yabancı futbolcusu olacak.



REKOR MARİO GOMEZ'DE



Bu rekoru 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 28 gol, 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez elinde bulunduruyor.