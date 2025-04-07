Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Süper Lig'de sezonun sonuna 8 hafta kala transfer gündemi hareketlendi. Bu dönemde takımlar yeni sezon planlamalarını da hızlandırdı.
Süper Lig'de sezonun sonuna 8 hafta kala transfer gündemi hareketlendi. Bu dönemde takımlar yeni sezon planlamalarını da hızlandırdı.
KADIKÖY'DE TALISCA ŞOV
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler ilk devresini 1-0 yenik kapattığı mücadelede rakibini Talisca'nın 3 golü ve Skriniar ile devirmeyi başardı ve Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.
Karşılaşmaya ikinci yarıda giren Anderson Talisca, yaptığı şovla herkesi mest etti. Brezilyalı futbolcu önce penaltıdan 51'de skoru dengeledi. Ardından farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Dakikalar 77'yi gösterirken jeneriklik muhteşem bir vuruşa imza atıp Uğurcan Çakır'ı avladı.
107 KM'LİK VURUŞ
beIN SPORTS'un haberine göre Anderson Talisca'nın 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla ağlara gitti.
GALATASARAY BAY GEÇTİ
Şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray ise Samsunspor ile oynayacağı maçın öncesindeki haftayı bay geçerek dinlenme fırsatı buldu.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Samsunspor (D), Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir
Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki eldiven, aynı zamanda Eyüpspor'un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Yasin Özcan'ın ardından Berke'yi de listesine aldı. Ayrıca Leipzig'in de listesine eklediği öğrenildi.
Söz konusu gelişmelerin ardından iki kulübün işi daha da zorlaştı ve bu durum bonservisini yukarı çekebilir.
Galatasaray'ın Lyon ile 5+1 milyon Euro bonus içeren bir anlaşma yaptığı öne sürüldü. Bu rakamın transferde önemli bir aşama kaydedilmesini sağladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise bu teklife yakın bir rakamla Fransız ekibinin kapısını çaldığı bildiriliyor. Aslan, transfer yarışında iddialı olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin Lucas Perri'ye üç yıllık bir sözleşme önerdiği gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin halen sürdüğü ve sürecin belirsizliğini koruduğu kaydediliyor.
Haberde, bu yalanlamanın sebebinin kaleci Dominik Livakovic'in İngiliz kulüpleriyle yürüttüğü görüşmeler olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciye ilgi gösteren takımların elini güçlendirmek istemiyor.
Ocak 2024'te 3 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Perri'nin piyasa değeri şu anda 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. 27 yaşındaki eldivenin Lyon ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.