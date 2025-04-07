Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

ASLAN'IN DÜMENİNDE OKAN BURUK VAR Galatasaray'da ise Okan Buruk'un belirlediği isimler üzerinden transfer çalışmaları yürütülüyor. Şimdiden birçok isimle görüşülüyor. En önem verilen konuların başında ise kaleci geliyor.

LİSTE BAŞI BERKE ÖZER Gündeme ilk gelen isim Berke Özer olmuştu. Eyüpspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen başarılı file bekçisi için iki kulüp de girişimde bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payının olduğu yıldız kaleci için şu ana kadar netleşmiş bir durum yok ancak yurt dışından talipleri çıktı.

Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki eldiven, aynı zamanda Eyüpspor'un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı.