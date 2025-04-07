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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Trendyol Süper Lig'in bitimine çok az bir süre kala transferde somut adımlar atılmaya başlandı. Birçok takım gelecek senenin kadro planlaması üzerine çalışırken özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın imza attıracağı isimler büyük önem kazandı. Milyonlarca taraftarı bulunan iki ezeli rakip aynı isimler üzerinde de kesişebiliyor. Sırada ise kaleci hamlesi var. Fernando Muslera ve Dominik Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimalleri üzerine yıldız bir isim listeye alındı. İşte transfer savaşının perde arkası...

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:30
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

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Süper Lig'de sezonun sonuna 8 hafta kala transfer gündemi hareketlendi. Bu dönemde takımlar yeni sezon planlamalarını da hızlandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

KADIKÖY'DE TALISCA ŞOV

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler ilk devresini 1-0 yenik kapattığı mücadelede rakibini Talisca'nın 3 golü ve Skriniar ile devirmeyi başardı ve Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Karşılaşmaya ikinci yarıda giren Anderson Talisca, yaptığı şovla herkesi mest etti. Brezilyalı futbolcu önce penaltıdan 51'de skoru dengeledi. Ardından farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Dakikalar 77'yi gösterirken jeneriklik muhteşem bir vuruşa imza atıp Uğurcan Çakır'ı avladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

107 KM'LİK VURUŞ

beIN SPORTS'un haberine göre Anderson Talisca'nın 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla ağlara gitti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
Fenerbahçe 'nin kalan maçları
Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

GALATASARAY BAY GEÇTİ

Şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray ise Samsunspor ile oynayacağı maçın öncesindeki haftayı bay geçerek dinlenme fırsatı buldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Samsunspor (D), Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
FENERBAHÇE'DEN DEV OPERASYON
Sarı lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı geride bırakmaya çalışırken diğer yandan yönetim ve teknik heyet transfer konusunda karar vermeye çalışıyor. Özellikle gidecek futbolcular konusunda yoğun görüşmeler yapılıyor. Eğer planlanan ayrılıklar yaşanırsa dünya yıldızlarına imza attırılacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
ASLAN'IN DÜMENİNDE OKAN BURUK VAR
Galatasaray'da ise Okan Buruk'un belirlediği isimler üzerinden transfer çalışmaları yürütülüyor. Şimdiden birçok isimle görüşülüyor. En önem verilen konuların başında ise kaleci geliyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
LİSTE BAŞI BERKE ÖZER
Gündeme ilk gelen isim Berke Özer olmuştu. Eyüpspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen başarılı file bekçisi için iki kulüp de girişimde bulunmuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payının olduğu yıldız kaleci için şu ana kadar netleşmiş bir durum yok ancak yurt dışından talipleri çıktı.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki eldiven, aynı zamanda Eyüpspor'un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
AVRUPA'DAN İSTİYORLAR
Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesinde gol izni vermedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Yasin Özcan'ın ardından Berke'yi de listesine aldı. Ayrıca Leipzig'in de listesine eklediği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Söz konusu gelişmelerin ardından iki kulübün işi daha da zorlaştı ve bu durum bonservisini yukarı çekebilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
MUSLERA'NIN YERİNE PERRI
Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırabilir. Uruguaylı yıldızın İstanbul'daki kariyerini sonlandırması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte birçok kaleciyle temas kurdu.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
Bu isimler arasında Olimpik Lyon forması giyen Lucas Perri'nin de yer aldığı ifade ediliyor. Brezilyalı file bekçisi için Galatasaray'ın ciddi bir ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma aşamasına geldiği Lucas Perri transferine dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi dikkat çekti.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Galatasaray'ın Lyon ile 5+1 milyon Euro bonus içeren bir anlaşma yaptığı öne sürüldü. Bu rakamın transferde önemli bir aşama kaydedilmesini sağladığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Fenerbahçe'nin ise bu teklife yakın bir rakamla Fransız ekibinin kapısını çaldığı bildiriliyor. Aslan, transfer yarışında iddialı olduğunu ortaya koydu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Lucas Perri'ye üç yıllık bir sözleşme önerdiği gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin halen sürdüğü ve sürecin belirsizliğini koruduğu kaydediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
LIVAKOVIC DETAYI
Öte yandan çıkan haberlerde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Lucas Perri ile görüştükleri yönündeki iddiaları yalanladığı belirtildi. Bu açıklamanın perde arkasında önemli bir gelişmenin olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Haberde, bu yalanlamanın sebebinin kaleci Dominik Livakovic'in İngiliz kulüpleriyle yürüttüğü görüşmeler olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciye ilgi gösteren takımların elini güçlendirmek istemiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
PERRI'NIN PERFORMANSI
Bu sezon Olimpik Lyon formasıyla toplam 38 maça çıkan Lucas Perri, kalesinde 47 gol gördü. Brezilyalı kaleci, 12 karşılaşmada ise gole izin vermedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

Ocak 2024'te 3 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Perri'nin piyasa değeri şu anda 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. 27 yaşındaki eldivenin Lyon ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
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