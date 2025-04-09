Beşiktaş’ın deplasman kabusu!

Konya'da alınan yenilgi, deplasman fobisini yeniden başlattı. Kasımpaşa karşısında bir puan son dakika golüyle zor kurtarıldı.
LİGDE DÖRT DEPLASMAN MAÇI KALDI
Bu sezon 14 dış saha maçında sadece 4 kez kazanan (Samsun, Kayseri, Sivas, Eyüp) siyah-beyazlılar 3 kez yenildi (G.Saray, Adana Demir, Konya). 7 karşılaşma ise beraberlikle bitti.
Toplanan 48 puanın sadece 19'unu deplasmanlarda kazanan Beşiktaş, Süper Lig dış saha puan durumunda 6. sırada yer alıyor. Kartal, evinde oynadığı 14 mücadelenin ise 9'unu kazandı. 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
Taraftarı önünde 29 puan topladı. Beşiktaş kalan 8 haftada Göztepe, Fenerbahçe, Alanya ve Bodrum deplasmanlarına gidecek.