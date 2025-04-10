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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı şifresiz canlı izleme ekranı!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Legia Varşova-Chelsea maçının başlama saati, yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler yer alıyor. Peki Legia Varşova-Chelsea maçı saat kaçta? İşte TRT 1 canlı maç izleme bilgileri…

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:57
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı şifresiz canlı izleme ekranı!

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Dev eşleşmede Polonya temsilcisi Legia Varşova, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Chelsea'yi konuk ediyor. Legia Varşova-Chelsea maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayın olarak yayınlanıyor. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı canlı olarak nasıl izlenir? İşte maç hakkında bilgiler.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon-Manchester Utd Maçı, 10 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te başlıyor.

LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

LEGIA VARSOVA - CHELSEA HANGİ KANALDA?

Legia Varşova ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (LİNK)

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