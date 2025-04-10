TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı şifresiz canlı izleme ekranı!

Dev eşleşmede Polonya temsilcisi Legia Varşova, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Chelsea'yi konuk ediyor. Legia Varşova-Chelsea maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayın olarak yayınlanıyor. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı canlı olarak nasıl izlenir? İşte maç hakkında bilgiler.
(Kaynak: AA)
LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lyon-Manchester Utd Maçı, 10 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te başlıyor.
LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
LEGIA VARSOVA - CHELSEA HANGİ KANALDA?
Legia Varşova ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.