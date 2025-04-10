TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı şifresiz canlı izleme ekranı!

Dev eşleşmede Polonya temsilcisi Legia Varşova, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Chelsea'yi konuk ediyor. Legia Varşova-Chelsea maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayın olarak yayınlanıyor. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi Legia Varşova-Chelsea maçı canlı olarak nasıl izlenir? İşte maç hakkında bilgiler.