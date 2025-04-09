Mourinho’dan En Nesyri kararı!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u tamamını ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Bu maç sonrası lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3' düşüren sarı lacivertlilerde gözler Sivasspor deplasmanına çevrildi.



İKİNCİ YARIDAKİ OYUN DEĞERLİ



Trabzonspor maçının 2'nci yarısındaki oyunu şampiyonluk yolunda oldukça değerli gören teknik direktör Jose Mourinho, Talisca'nın çevresini daha dayanıklı ve koşu mesafesi yüksek isimlerle donatmayı planlıyor.



Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor maçında hiç süre vermediği En-Nesyri'yi yeniden ilk 11'e yazmayı düşünüyor. Sivasspor maçında forma giymek için Faslı golcünün bir adım önde iddia edildi.



44 MAÇTA 26 GOL VE 6 ASİST



En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.