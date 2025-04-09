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Victor Nelsson'a yine yol göründü

Roma yönetimi, Serie A'da 4 maçta sadece 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoperin opsiyonunu kesinlikle kullanmayı düşünmüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:04 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:04
Victor Nelsson’a yine yol göründü

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Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Roma'ya giden Victor Nelsson, İtalya'da aradığını bulamadı.

Şu ana kadar Serie A'da sadece 4 maçta 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoper performansıyla kimseyi memnun edemedi. Teknik direktör Claudio Ranieri'yi memnun edemeyen Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

İtalyan basını da Roma kulübünün 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı kesinlikle düşünmediğini yazdı.

G.SARAY'A GERİ DÖNECEK

Bu durumda yeni sezonda Galatasaray'a dönmek zorunda kalacak olan Nelsson'un tutumu merak konusu. Yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı problemler nedeniyle ayrılık kararını almıştı.

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