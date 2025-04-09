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Trabzonspor taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu için ihraç talebi!

Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor üyeliğinden atmak için kulübe dilekçe yazmaya başladı.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:57
Trabzonspor taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu için ihraç talebi!

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İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin adil olmadığı yönündeki eleştiriler karşısında "Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım. Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur." Trabzonspor üzerinden adil olduğunu ifade ediş şekli bordo mavili camiayı kızdırmıştı.

HAKEM HATALARI VE YABANCI HAKEM İSTEĞİ

Bu sezon birçok kez hakem hataları nedeniyle isyan eden Trabzonspor'un Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından üç büyükler ile oynayacağı karşılaşmaları da yabancı hakemin yönetmesi yönündeki talebi TFF tarafından kabul edilmemişti.

Trabzonspor taraftarı, kulüp yönetiminin de yaptığı açıklamalar ile tepki gösterdiği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na karşı harekete geçme kararı aldı.

TRABZONSPOR'DAN İHRACI İSTENDİ

Trabzonspor taraftarları, takımın maruz kaldığı haksızlıklara sessiz kaldığını ileri sürdükleri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesini talep ediyor. Üniversiteli Trabzonsporlular sosyal medyada İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihracı için kampanya başlattı. Üniversiteli Trabzonsporlular sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emek hırsızı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ihraç edin! Trabzonspor'un hakkını yiyen, emeğini gasp eden Hacıosmanoğlu'nun bu kulübün içerisinde isminin geçmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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