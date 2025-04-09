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Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın'dan skandal hareket! Türk Polis Teşkilatı pankartını tutmadı sosyal medyadan tepki yağdı

Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın, Fenerbahçe derbisi öncesinde gerçekleşen seremonide açılan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü pankartını tutmadı. CHP'nin boykot ve sokak çağrılarına destek veren İlkin Aydın'ın bu skandal hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:07
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın’dan skandal hareket! Türk Polis Teşkilatı pankartını tutmadı sosyal medyadan tepki yağdı

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Galatasaray-Fenerbahçe voleybol maçı öncesi seremoni (Ekran görüntüsü)Galatasaray-Fenerbahçe voleybol maçı öncesi seremoni (Ekran görüntüsü)

Karşılaşma öncesi yapılan seremonide Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.

Pankartta da "İstanbul'un huzuru, Türkiye'Nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.

İlkin Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın pankartını tutmadı (Ekran görüntüsü)İlkin Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın pankartını tutmadı (Ekran görüntüsü)

GALATASARAYLI VOLEYBOLCU İLKİN AYDIN'DAN SKANDAL HAREKET
Ancak bir detay tüm seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

CHP'nin başlattığı boykota tam destek veren Galatasaray oyuncusu İlkin Aydın, polis teşkilatı hakkındaki pankartı tutmadı.

İlkin Aydın'ın kadraja baktığı anlar (AA)İlkin Aydın'ın kadraja baktığı anlar (AA)

Yetmezmiş gibi bir de o anlar kayda alınıyor mu diye bakarken kadraja yaklandı.

AYBÜKE PUSAT İÇİN PAYLAŞIM
Aydın, geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat için hazırlanan bir TikTok videosunu yayınlayarak boykot çağrılarına destek olmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Aydın'ın skandal hareketine sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyada paylaşım yaparak polis teşkilatını hedef alan bazı hesaplar İlkin Aydın'a destek paylaşımı yaparken Galatasaraylı taraftarlar "Biz Yunan mıyız?" diyerek olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi (X ekran görüntüsü)

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Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın’dan skandal hareket! Türk Polis Teşkilatı pankartını tutmadı sosyal medyadan tepki yağdı
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