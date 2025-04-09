Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın’dan skandal hareket! Türk Polis Teşkilatı pankartını tutmadı sosyal medyadan tepki yağdı

İlkin Aydın'ın kadraja baktığı anlar (AA)

Yetmezmiş gibi bir de o anlar kayda alınıyor mu diye bakarken kadraja yaklandı.

AYBÜKE PUSAT İÇİN PAYLAŞIM

Aydın, geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat için hazırlanan bir TikTok videosunu yayınlayarak boykot çağrılarına destek olmuştu.