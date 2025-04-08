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Trabzonspor en kötü dönemini yaşıyor

Trabzonspor, ligde Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş ve Fatih Tekke'nin görev yaptığı 28 maçlık dönemde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 36 puanda kalarak, 34 puan elde ettiği 2012-2013 sezonundan sonra en az puanı topladı.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:02
Trabzonspor en kötü dönemini yaşıyor

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Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamadı.

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, 71 puanla lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, son olarak Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

TEKKE İLE 3 MAÇTA 4 PUAN

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilerek 3 maçta 4 puan elde etti.

Trabzonspor, 28 maçta topladığı 36 puanla 1.28 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 28. hafta maçaları itibarıyla son 12 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda 42 puanla 4, 2014-2015 sezonunda 47 puanla 6, 2015-2016 sezonunda 37 puanla 10, 2016-2017 sezonunda 47 puanla 5, 2017-2018 sezonunda 45 puanla 5, 2018-2019 sezonunda 49 puanla 4, 2019-2020 sezonunda 57 puanla 2, 2020-2021 sezonunda 51 puanla 4, 2021-2022 sezonunda 67 puanla 1, 2022-2023 sezonunda 45 puanla 6, 2023-2024 sezonunda 46 puanla 3, bu sezon da 36 puanla 11. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 2012-2013 sezonunda 34 puanla 12. sırada yer alarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

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