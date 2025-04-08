Osayi Samuel’den Fenerbahçe’ye ters köşe

Fenerbahçe'de yeni kontratı için aylarca müzakere edilen Bright Osayi-Samuel için yeni bir gelişme yaşandı.



Yönetim, Trabzonspor maçındaki performansıyla yeniden göze giren Osayi için yeni bir sözleşme teklifi sunma kararı aldı.



Daha önceki teklifleri kalmak adına düşük bulan Nijeryalı oyuncu, teklif artırıldığı takdirde Sarı-Lacivertli formayla kariyerini sürdürmek istiyor.



İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI



Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kalan Osayi, 69 kez topla buluşurken, bu istatistikte Fred'in ardından en iyi isim oldu. 42 pas denemesinde %83'lük isabet oranı yakalayan tecrübeli futbolcu biri isabetli 3 orta yaptı, iki de şut pası verdi.



Savunmada da başarılı performans gösteren Nijeryalı oyuncu, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, 4 top uzaklaştırdı. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 5. sezonunu yaşıyor.