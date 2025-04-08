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PSG Rashford'u istiyor!

Ligue 1 ekibi PSG, Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford için bir kez daha United'ın kapısını çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:20
PSG Rashford’u istiyor!

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Paris Saint-Germain, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford ile yeniden temasa geçti. Fransız devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Aston Villa'dan Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United'dan sezon başında kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

ASTON VILLA'NIN OPSİYONU VAR

Aston Villa'nın sezon sonunda 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak PSG'nin ilgisi, oyuncunun geleceği konusunda yeni bir belirsizlik yaratıyor.

Fransız basınına göre PSG sportif direktörü Luis Campos, Rashford ile yeniden görüşmelere başladı.

ILK TEKLİFLERİ DEĞİL

PSG, 2022'de de Rashford'a haftalık 400 bin sterlinlik teklif yapmış ancak oyuncu bu teklifi reddederek Manchester United'da kalmıştı.

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