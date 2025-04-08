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Barış Alper için aracı Dries Mertens

Napoli, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazırlanırken Dries Mertens de aracı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:11
Barış Alper için aracı Dries Mertens

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İtalyan devi Napoli, Galatasaray'ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın peşinde. Galatasaray'ın yıldızı için Napoli masaya oturmaya hazırlanırken, transferde aracı ise Napoli'nin efsane futbolcusu Dries Mertens oldu.

Napoli, transferden ve yapılacak büyük yatırımdan emin olmak için Mertens'i aradı. Belçikalı yıldız ise "Çok karakterli, çok düzgün, çok profesyonel ve çalışkandır. Alırsanız, daha yüksek bedellere rahatlıklar satarsınız." ifadelerini kullandı.

Napolili yetkililer, Mertens dışında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüştü. Montella, Barış Alper'in karakterine, çalışkanlığına ve yeteneklerine kefil oldu.

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