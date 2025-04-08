Solskjaer Patrick Berg’i istiyor!

Beşiktaş'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi.



SOLSKJAER'İN ÖZEL İSTEĞİ!



27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında. Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.