SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Solskjaer Patrick Berg'i istiyor!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in tavsiyesi üzerine Norveçli orta saha oyuncusu Patrick Berg için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:18
Solskjaer Patrick Berg’i istiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi.

SOLSKJAER'İN ÖZEL İSTEĞİ!

27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında. Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyoruzBeşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
CHP’de Özel kesikler! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri saf dışı bıraktı
Türk Telekom
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye’nin işine yarayacak! İşte avantajlı sektörler
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler: 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptı
CHP’de kartlar yeniden dağıtıldı! Parti içi muhalefet bitti! CHP tarihini unutan Özgür Özel’in yolsuzluğu örtbas planı ortaya çıktı
Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’den rest: Piyasalarda dalga dalga kaos
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!
Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...
Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi?
Firari Kaan Ketenci tutuklandı! Vurgunda İBB ile ortak hareket: İhalesiz iş almış
Türkiye’den korktu Beyaz Saray’a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu’dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Özel’e cunta yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeleri kızdırdı | Ertan Işık’tan partililerine küfür
Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız neden sessiz kalıyormuşum diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü anlattı: 5 senedir ulaşamıyorum...
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya muhatap almıyorum dedi tahliye talep etti
AB’nin Trump’ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD’nin teknoloji devleri!
’Ekrem ağrısı’ndan kurtuldu ’Özgür’lüğe koşuyor! CHP’de Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü