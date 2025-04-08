Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin PFDK kararları açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılıların 2-1 kazandığı maç oldukça gergin geçerken, konuk ekipte Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kırmızı kart görerek ihraç edilmişti. PFDK bu isimlerin cezalarını açıkladı.

Cihan Aydın, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Fred ve Jose Mourinho'ya kırmızı kart çıkardı. (AA)

YILDIZ İSİMLERE BİRER MAÇ



PFDK, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç ceza verdi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."