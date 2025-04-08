Derrick Köhn Galatasaray’a dönüyor

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon euroya transfer ettiği Derrcik Köhn'ü sezon başında Werder Bremen'e kiralamıştı.



Galatasaray'ın 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibinden karar çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Werder Bremen, Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.



Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.



Köhn'ün Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.