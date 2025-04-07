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Zirveden dibe! İrfan Can Kahveci en verimsiz döneminde

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonunda geçtiğimiz sezonun oldukça uzağında bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertli formayla bu sezon beklentilerin gerisinde kalan İrfan Can, skor katkısı bakımından en verimsiz dönemini yaşıyor.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:22
Zirveden dibe! İrfan Can Kahveci en verimsiz döneminde

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Sezonun geride kalan bölümünde 36 maçta görev alan İrfan Can Kahveci, bu maçların yalnızca 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ise henüz gol sevinci yaşamadı.

Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 30'u ilk 11 olmak üzere 46 maçta forma giyen İrfan Can, 18 gol ve 12 asistle kariyerinin en verimli sezonunu geride bırakmıştı.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

JOSE MOURINHO: İRFAN CAN SEZON İÇERİSİNDE ÇOK FAZLA PROBLEM YAŞADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, İrfan Can'ın sezon içerisinde çok fazla sakatlık problemi yaşadığını belirtti. Trabzonspor'u konuk ettikleri maçta taraftarların İrfan Can Kahveci için tezahüratlarda bulunmasına da değinen deneyimli teknik adam, "Taraftarın İrfan'ın adını bağırmasından dolayı mutluyum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Ama sadece 1 kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Son antrenmanda adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor" şeklinde konuştu.

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