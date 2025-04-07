Zirveden dibe! İrfan Can Kahveci en verimsiz döneminde

Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 30'u ilk 11 olmak üzere 46 maçta forma giyen İrfan Can, 18 gol ve 12 asistle kariyerinin en verimli sezonunu geride bırakmıştı.

İrfan Can Kahveci (AA)

JOSE MOURINHO: İRFAN CAN SEZON İÇERİSİNDE ÇOK FAZLA PROBLEM YAŞADI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, İrfan Can'ın sezon içerisinde çok fazla sakatlık problemi yaşadığını belirtti. Trabzonspor'u konuk ettikleri maçta taraftarların İrfan Can Kahveci için tezahüratlarda bulunmasına da değinen deneyimli teknik adam, "Taraftarın İrfan'ın adını bağırmasından dolayı mutluyum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Ama sadece 1 kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Son antrenmanda adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor" şeklinde konuştu.