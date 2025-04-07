Solskjaer performansından memnun | Beşiktaş’ın genç yıldızı Muçi göze girdi: Takımın en golcü 4. oyuncusu konumunda!

Beşiktaş 'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ernest Muçi 'nin bu sezon başında gösterdiği etkisiz performans nedeniyle takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.

Ancak Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in 24 yaşındaki Arnavut 10 numaranın son haftalardaki performansından memnun olduğu ve oyuncunun gelecek sezon da takımda kalmasını yönetime ilettiği öğrenildi.

Ernest Muçi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Galatasaray maçından itibaren denenen forvetsiz sistemde etkili oyunuyla öne çıkan Muçi'nin performansı taraftarlardan da tam not aldı. Bu sezon çıktığı 33 maçta 7 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcu, Immobile, Rafa Silva ve Gedson'un ardından takımın en fazla gol atan 4. ismi konumunda.