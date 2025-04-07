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Galatasaray'da Cuesta kayıp!

Kasımpaşa maçında oyuna girdikten hemen sonra penaltıya sebep veren Carlos Cuesta, 1 aydır Sarı-Kırmızılı takımda süre alamıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 10:00
Galatasaray’da Cuesta kayıp!

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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda iki puan kaybettiği maçta taraftarların hedefindeki isim olan Carlos Cuesta kayıplarda.

Kolombiyalı defans, 3 Mart tarihinden beri Sarı-Kırmızılı takımda süre alamadı. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Cuesta, ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçırarak 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet vermişti.

Okan Buruk'un Cuesta'yı en kritik anlarda Eren Elmalı'nın yerine sol bekte kullanmak istemesi de büyük tepkilere neden olmuştu.

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