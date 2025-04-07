Beşiktaş Alaba’nın peşinde!

Yeni sezonda savunmaya takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Suudi Arabistan ekipleri de devrede.



Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Siyah-Beyazlılar, Solskjaer'in raporuna göre; önceliği stoper pozisyonuna vermiş durumda. Kara Kartal, Real Madrid'in tecrübeli stoperi David Alaba'yı listenin ilk sırasına yazdı. İspanyol kulübü, 2026 yılında sözleşmesi bitecek Avusturyalı savunmacı ile yüksek maliyeti nedeniyle yaz transfer döneminde yolları ayırmayı düşünüyor. Real Madrid, Alaba'nın sözleşmesini fesih etmeyi de tercih edebilir.



ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞADI



Siyah-Beyazlılar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim, kısa süre içinde eflatun-beyazlılarla görüşmelere başlayacak. Hem stoper hem de sol bek olarak görev yapabilen David Alaba, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz bir şekilde Real Madrid'e transfer olmuştu. 2023'ün sonunda çapraz bağ sakatlığı geçiren Avusturyalı yıldız stoper, 2025 yılının Ocak ayında sahalara dönmüştü. Alaba, bu sakatlık sonrası Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlandı. Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 414 dakika sahada kaldı.