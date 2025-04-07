Beşiktaş’ta kadro sil baştan

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, 4 futbolcu dışındaki diğer yabancılarla yolların ayrılması gerektiğini belirterek teknik heyetle görüşmelere başladı.



Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması yapıldı. Başkan Serdal Adalı, Gedson ile Rafa Silva ve gençler Arroyo ve Elan Ricardo'yu takımda tutacak.



Adalı, 4 futbolcu dışındaki diğer yabancılarla yolların ayrılması gerektiğini ifade etti. Gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan siyah-beyazlı yönetim, 20-25 milyon Euro maaş tasarrufu elde etmeyi hedefliyor. Sözleşmesi sona erecek olan Arthur Masuaku ile ilgili ise son kararı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer verecek.