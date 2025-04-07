Beşiktaş’ta kırmızı kart kabusu! Tayyip Talha Sanuç yine atıldı

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı ekipte 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tayyip Talha, Yasin'e yaptığı faul sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izleyen hakem Sağlam, sarı kartı iptal ederek oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Göztepe ile oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü.

İşte VAR görüntüsü

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.