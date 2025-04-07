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Beşiktaş'ta kırmızı kart kabusu! Tayyip Talha Sanuç yine atıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası İstanbul'da kapandı. Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip, 1-0 geride olduğu dakikalarda sakatlığın ardından kırmızı kart şoku ile sarsıldı.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:48 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:53
Beşiktaş’ta kırmızı kart kabusu! Tayyip Talha Sanuç yine atıldı

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlı ekipte 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tayyip Talha, Yasin'e yaptığı faul sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izleyen hakem Sağlam, sarı kartı iptal ederek oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Göztepe ile oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü.

İşte VAR görüntüsü

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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