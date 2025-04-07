Beşiktaş’ın transfer listesindeki Muhammed Damar’a devler talip

Muhammed Damar (Instagram)

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Muhammed Damar, bu sezon Elversberg formasıyla 26 maçta görev aldı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Asıl mevkii on numara olan Muhammed Damar, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.