Beşiktaş’ın transfer listesindeki Muhammed Damar’a devler talip

Beşiktaş'ta scout şefi olarak Serdal Adalı döneminde göreve başlayan Eduard Graf'ın, Muhammed Damar'ı siyah-beyazlı kulübe önerdiği öğrenildi. Kartal'ın genç futbolcuyu radarına aldığı konuşulurken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de harekete geçti.
Beşiktaş'ta scout şefi olarak Serdal Adalı döneminde göreve başlayan Eduard Graf'ın, Muhammed Damar'ı siyah-beyazlı kulübe önerdiği öğrenildi. Kartal'ın genç futbolcuyu radarına aldığı konuşulurken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de harekete geçti.
Almanya'dan Sky'ın haberine göre, Borussia Dortmund, Muhammed Damar ile ciddi şekilde ilgileniyor. Alman devi, genç oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Sadece Dortmund değil, İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in de Muhammed Damar için devrede olduğu bildirildi.
Hoffenheim ise genç yetenek için planlarını hazırlamış durumda. Kulüp, Muhammed Damar'a olan yoğun ilgiden haberdar ve oyuncuyu gelecek sezon takımın ana yapısında değerlendirmeyi düşünüyor. Ayrıca, 2026 yılında sona erecek olan sözleşmeyi 2029 yılına kadar uzatma planı da bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Muhammed Damar, bu sezon Elversberg formasıyla 26 maçta görev aldı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Asıl mevkii on numara olan Muhammed Damar, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.