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Beşiktaş'a yıldız adayı orta saha! Yeni sezon için gençlik operasyonu

Beşiktaş’ta sezonun hayal kırıklığıyla tamamlanmasının ardından ana gündem kadro değişikliği olurken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Siyah-beyazlıların hedefindeki birçok genç isim bulunuyor. O oyunculardan biri İsviçre'de forma giyiyor.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:34
Beşiktaş’a yıldız adayı orta saha! Yeni sezon için gençlik operasyonu

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmalarına başladı.

Alvyn Sanches (Takvim Foto Arşiv)Alvyn Sanches (Takvim Foto Arşiv)

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Lausanne-Sport forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın radarına yeniden girdi. Alvyn Sanches, ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde yer almış ancak o dönemde anlaşma sağlanamamıştı.

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in genç oyuncunun transferini tekrar gündeme taşıdığı ve kulübe teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Genç teknik adamın, Sanches'in takıma önemli katkı sağlayabileceğine inandığı ifade ediliyor.

Alvyn Sanches (EPA)Alvyn Sanches (EPA)

Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çeken Alvyn Sanches, İsviçre'nin en beğenilen yetenekleri arasında gösteriliyor. Piyasa değeri 14 milyon euroya yükselen yıldız oyuncu, ligde en yüksek değere sahip isim konumunda bulunuyor.