Beşiktaş’a yıldız adayı orta saha! Yeni sezon için gençlik operasyonu

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in genç oyuncunun transferini tekrar gündeme taşıdığı ve kulübe teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Genç teknik adamın, Sanches'in takıma önemli katkı sağlayabileceğine inandığı ifade ediliyor.

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Lausanne-Sport forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş 'ın radarına yeniden girdi. Alvyn Sanches , ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde yer almış ancak o dönemde anlaşma sağlanamamıştı.

Alvyn Sanches (EPA)

Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çeken Alvyn Sanches, İsviçre'nin en beğenilen yetenekleri arasında gösteriliyor. Piyasa değeri 14 milyon euroya yükselen yıldız oyuncu, ligde en yüksek değere sahip isim konumunda bulunuyor.