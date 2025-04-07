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Berke Özer'e Premier Lig kancası

Premier Lig takımlarından Aston Villa, Eyüpspor'un kalesini koruyan milli kaleci Berke Özer'i takibine aldı. İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke'yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 13:14
Berke Özer’e Premier Lig kancası

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un milli kaleci Berke Özer, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarına girdi.

Süper Lig'de bu sezon Avrupa kupalarına katılma için yarış veren Eyüpspor'da Berke Özer de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Gösterdiği başarılı performansla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke'yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor'un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı.

2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı. Gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çekmeyi başaran Özer, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

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