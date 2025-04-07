Sabri Sarıoğlu’dan kovulma iddialara ilişkin açıklama!

Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde görevinden alındığına yönelik iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Sarıoğlu, ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.



Sabri Sarıoğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada TFF tarafından kendisine ulaşan bir şey olmadığını açıkladı.



40 yaşındaki teknik adam açıklamasında, "Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



NELER YAŞANDI?



UEFA U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için açıklanan kadronun ardından Sabri Sarıoğlu eleştirilmişti.



Beşiktaş, U19 Ligi'nde gol krallığı için yarışan Adnan Karahisar'ın kadroya çağrılmaması, Trabzonspor ise U19 takımından yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve UEFA Gençlik Ligi'ndeki Inter maçını izlemeye Sabri Sarıoğlu'nun gelmemesi nedeniyle tepki göstermişti.



Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sabri Sarıoğlu'nu U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden aldığı iddiaları gündeme gelmişti.