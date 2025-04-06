Okan Buruk sistemi bozmayacak

Fenerbahçe derbisinde sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Galatasaray, ortaya koyduğu futbolla tam not almış, 2-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırmıştı. Bu performans Okan Buruk'un kalan haftalar için net bir karar vermesini sağladı.



Her zaman aklında 3-4-1-2 bulunan tecrübeli hoca, sezonun son bölümünde macera arayamayacak, 4-2-3-1 ile yola devam edecek.



FRANKOWSKI SAĞ KANADA



Yeni dizilişle sağ bek pozisyonu Kaan Ayhan'a emanet edilecek, Frankowski kulübeye çekilecek, sonradan oyuna girse bile sağ kanatta değerlendirilecek. Orta saha ikilisi Torreira-Lemina'dan oluşurken, 10 numara pozisyonu Gabriel Sara'nın. Tek forvet oynanacağı için Alvaro Morata, Victor Osimhen'in gerisinde şans bekleyecek. Mertens de Sara'yı yedekleyecek.



LEMINA ARTIK VAZGEÇİLMEZ



Fenerbahçe maçları, Mario Lemina'nın Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu tam anlamıyla ortaya çıkardı. Ligde golsüz sona eren derbinin yanı sıra kupada 2-1 kazanılan karşılaşmanın kahramanları arasında yer alan Gabonlu orta saha, kalan maçlarda yerini garantiledi.