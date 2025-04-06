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Jorge Jesus hayaline kavuşuyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmayı planlıyor. Jesus'un planı ise Brezilya milli takımını çalıştırmak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:50 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:50
Jorge Jesus hayaline kavuşuyor!

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Bir dönem Fenerrbahçe'de görev yapan Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Suudi ekibinin arasında ipler kopmuş gözüküyor.

Sports Italia'nın haberine göre Jorge Jesus'un Al-Hilal teknik direktörlüğünden alınması gündemde. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta ligin üçüncü sırasındaki Al-Nassr'a karşı alınan 3-1'lik ağır iç saha yenilgisi bu süreci hızlandırdı.

Al-Hilal'in, ligde bitime 8 hafta kala lider Al-Ittihad ile arasındaki puan farkı 5.

BREZİLYA'YA DÖNEBİLİR

Portekizli teknik adamın, Dorival Junior'dan boşalan Brezilya Millî Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

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