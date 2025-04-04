Jose Mourinho futbolcuları geçti!

Fenerbahçe'de 9 ayda 8 kart gören Jose Mourinho, 23 oyuncusunu geride bıraktı



Jose Mourinho gördüğü kartlarla gündemi meşgul ediyor. Portekizli hoca, son olarak Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attığı maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü. 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Daha önce "Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim" yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü. Mourinho, Fenerbahçe'den önce görev yaptığı Roma'da da bundan farklı değildi.



KENDİ REKORUNA 3 KART KALDI



İtalyan ekibinde 2.5 sezon çalışan Portekizli hoca, 2021-22 döneminde 6, 2022-23'te 10 ve kovulduğu 2023-24'teki yarım sezonda 4 kez kart gördü. Deneyimli çalıştırıcı, 13 sarı-6 kırmızıyla toplamda 20 kez cezalandırıldı. F.Bahçe'de 8 kart verilen The Special One (Özel biri) lakaplı hoca, 3 kart daha görmesi halinde 2022-23'de Roma'da gördüğü 10 kartlık kendi rekorunu geride bırakacak.



5 MAÇTA TRİBÜNDEYDİ



Mourinho kart ve disiplin cezaları nedeniyle bu sezon Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar, Midtjylland, Süper Lig'deki Göztepe, Sivas, Türkiye Kupası'nda G.Antep maçlarında tribündeydi.