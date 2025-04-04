Mourinho için ayrılık çanları!

Fenerbahçe'de sular ısındı. Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na veda ile yeni bir krizle karşı karşıya kaldı…



Çeyrek final maçının başlama saati olan 20.45'e kadar herkes rakibin eleneceğini, bunun Galatasaray'ın psikolojini bozup, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi öne geçireceğine inanıyordu ancak beklenen olmadı, rüzgâr tersine döndü.



Sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadıköy'den ikinci kez zaferle ayrılırken teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği tartışılmaya başlandı.



ACİL TOPLANTI YAPILDI



Derbi günü doğum günü olan ve Amerika'da bulunduğu öğrenilen F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray karşısında alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı bildirildi. Kupadan elenen Mourinho'nun, Okan Buruk'la yaşadığı olay sonrası yönetim, acil bir toplantı yaptı ve Koç telefonla ABD'den toplantıya katıldı.



AYRILIK KONUSU GÜNDEME GELDİ



Bu sezon derbilerde galip gelemeyen ve Galatasaray'ı 3 maçta da yenemeyen (2M-1B) Mourinho'nun, üstüne saha içinde yaşadığı olay bardağı taşıran son damla oldu. 2026 sonuna kadar sözleşmesi olan hocayla vedalaşma konusu da gündeme geldi.



DESTEĞİ AZALDI



Başkan Koç, istikrar için Portekizli ile devam fikrini savunsa da ayrılığa sıcak bakanların sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi. Koç'un, ABD seyahatinden dönüşünün ardından yapılacak toplantıda konu bir kez daha görüşülecek.