Kadıköy’de Galatasaray fırtınası!

Galatasaray, Süper Lig'deki Beşiktaş yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferiyle telafi etti.



Şampiyonluk yolundaki ezeli rakibini kupada saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdıran sarı-kırmızılı takım, büyük moral kazanırken Fenerbahçe deplasmanını da lehine çevirdi.



O YILLARIN ACISINI SON 5 SENEDE ÇIKARDI



Aslan, 2000- 2020 arasında Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Fenerbahçe ise evindeki son 9 maçta 1 kez kazanırken, Galatasaray rekabette istediğini alan taraf oldu.