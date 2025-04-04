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Kadıköy'de Galatasaray fırtınası!

2000-2020 arasında Fenerbahçe deplasmanında galibiyete hasret kalan Galatasaray, 5 senedir kükrüyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden zaferle ayrılan Aslan, ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu. Kanarya, bu rekabette son 9 mücadelenin sadece 1'ini kazanabildi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 08:35 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 08:35
Kadıköy’de Galatasaray fırtınası!

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Galatasaray, Süper Lig'deki Beşiktaş yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferiyle telafi etti.

Şampiyonluk yolundaki ezeli rakibini kupada saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdıran sarı-kırmızılı takım, büyük moral kazanırken Fenerbahçe deplasmanını da lehine çevirdi.

O YILLARIN ACISINI SON 5 SENEDE ÇIKARDI

Aslan, 2000- 2020 arasında Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Fenerbahçe ise evindeki son 9 maçta 1 kez kazanırken, Galatasaray rekabette istediğini alan taraf oldu.

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