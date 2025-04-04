Fenerbahçe’nin kader maçı!

Jose Mourinho'nun yönetiminde Fenerbahçe, 3 kupa hedefiyle başladığı sezonda peş peşe hayal kırıklıkları yaşadı.Önce UEFA Avrupa Ligi'ne Rangers karşısında havlu atan Sarı-Lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.Artık Fenerbahçe'nin elinde sadece lig kaldı.Sarı-Lacivertliler, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Bu hafta Sarı-Kırmızılılar BAY geçecek. Fenerbahçe, kazanırsa farkı 3 puana indirecek.Ancak Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi, her ne kadar kötü bir sezon geçirse de Trabzonspor... Bordo-Mavililer de yeni teknik direktörleri Fatih Tekke yönetiminde en azından sezonu iyi bitirmek, ayrıca Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarlarını teselli etmeyi hedefliyor.Jose Mourinho ve öğrencileri için pazar günü oynanacak maç, belki de sezonun kaderini belirleyecek. Alınacak bir galibiyet, kupa derbisi hezimetinin üzüntüsünü bitirmekle kalmayacak, lider Galatasaray ile fark 3'e indirilip rakip üzerindeki baskı iyice artacak. Ancak olası bir mağlubiyette belki de şampiyonluk yarışına da havlu atılacak. Sarı-Lacivertliler'de beraberlik bile büyük bir fırsatın tepilmesi anlamına gelecek.