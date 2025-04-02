Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a fiziki müdahale: Maç sonu burnunu sıktı! Galatasaray’dan flaş paylaşım

İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından olay hakkında bir paylaşımda bulunan Galatasaray, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Sonraki göndeiride ise burun detayıyla bir video paylaşıldı

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşma sonrasında konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım." dedi.