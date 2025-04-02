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Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziki müdahale: Maç sonu burnunu sıktı! Galatasaray'dan flaş paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbinin ardından, sahadaki tansiyon kulübe dışına taştı. Mücadeleyi Fenerbahçe’nin kazanmasıyla sona eren karşılaşmanın ardından yaşananlar, gündeme damga vurdu. Sarı lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldızı Jose Mourinho, Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk'un burnunu sıktı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 23:34 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 23:56
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a fiziki müdahale: Maç sonu burnunu sıktı! Galatasaray’dan flaş paylaşım

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Maçın son dakikalarında yedek kulübeleri arasında yaşanan gerginlik, karşılaşma sonrası teknik direktörler seviyesinde de devam etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanına giderek beklenmedik bir harekette bulundu.

Jose Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı!

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareket (ATV)Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareket (ATV)

OKAN BURUK YERE DÜŞTÜ

Görüntülere yansıyan olayda, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anlar dikkat çekti. Fiziki müdahale sonrası Buruk, yüzünü tutarak yere düştü. Yaşanan bu anlar tribünlerde ve ekran başında izleyen futbolseverlerde büyük şaşkınlık yarattı.

Okan Buruk'un yere düştüğü an (ATV)Okan Buruk'un yere düştüğü an (ATV)

İRFAN CAN KAHVEDİ YANINA GELDİ

Olayın hemen ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'un yanına giderek tecrübeli teknik adamı yerden kaldırdı. Bu hareket bir anda kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından olay hakkında bir paylaşımda bulunan Galatasaray, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Sonraki göndeiride ise burun detayıyla bir video paylaşıldı

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşma sonrasında konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım." dedi.

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