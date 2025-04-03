Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek: İşte 30. haftada düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Süper Lig'de 30. haftada düdük çalacak hakemler (TFF)

Buna göre, Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u ağırlayacağı maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Süper Lig'de 30. haftanın programı şöyle:

4 NİSAN CUMA

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk

6 NİSAN PAZAR

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe