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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek: İşte 30. haftada düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u ağırlayacağı maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 12:42
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek: İşte 30. haftada düdük çalacak hakemler

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Süper Lig'de 30. haftada düdük çalacak hakemler (TFF)Süper Lig'de 30. haftada düdük çalacak hakemler (TFF)

Buna göre, Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u ağırlayacağı maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de 30. haftanın programı şöyle:

4 NİSAN CUMA
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk

6 NİSAN PAZAR
13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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