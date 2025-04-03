SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik galibiyetle sarı kırmızılı ekip oldu. Karşılaşmaya damga vuran olay ise bitiş düdüğü sonrasında yaşandı. Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarak rakibini yere düşürdü. Ancak bu durum Portekizli çalıştırıcının ilk vukuatı değil. Ayrıca o dönem yaptığı hareketten de ceza almıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 00:40 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 13:27
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. yarı finalist, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Victor Osimhen'in iki golüyle 2-1 deviren Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla Konyaspor'un rakibi oldu ve deplasmanda finale yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a yaptığı hareket (ATV)Jose Mourinho ve Okan Buruk'a yaptığı hareket (ATV)

Mücadelede gergin anlar yaşanırken karşılaşmanın arından bir olay dünya gündemine oturdu. Jose Mourinho, bitiş düdüğünden sonra hakemleri tebrik etmeye gittiği sırada Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Buruk, bu fiziki müdahale sonrasında yerde kaldı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

DAHA ÖNCE GÖZ ÇIKARIYORDU!

Derbide Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho, 2011 yılında Real Madrid'in Barcelona ile oynadığı İpsnaya Süper Kupası maçında Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu.

O gün dünyaca ünlü rakibinin gözünü çıkarabileceği yönünde yorumlar yapılan Mourinho iki maçtan men edilmişti.

İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)

CEZA ALACAK MI?

İspanya'da o dönem verilen 2 maçlık cezanın ardından derbide yaşanan olaylara yönelik olarak Jose Mourinho'nun durumu merak konusu haline geldi.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Portekizli çalıştırıcı, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak.

Dünyaca ünlü teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

Jose Mourinho'nun Tito Villanova'ya yaptığı hareket (İspanyol basını)Jose Mourinho'nun Tito Villanova'ya yaptığı hareket (İspanyol basını)

MOURINHO DÜNYA GÜNDEMİNDE

Portekizli çalıştırıcının bu hareketi İspanya başta olmak üzere birçok ülkede geniş yankı uyandırdı. Daha önce Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova'ya yaptığı hareketle bilinen 61 yaşındaki çalıştırıcı manşetlere taşındı.

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti."

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba’dan CHP’ye Özel dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti: Çarşaf liste esastır
CHP’li Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi!
Sustalı Ceylan
Cinsel taciz yalanı… Emniyet hareke geçti! Berna Laçin, Melek Mosso, Yekta Kopan…
CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! 2 Nisan’da 1 aylık harcama
İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv Türkiye’ye mesaj dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor
CHP’nin boykot çağrısına tepki! Neyi amaçlıyorlar? FETÖ yöntemleri devrede: Milli güvenlik sorununa dönüşebilir
TÜİK açıkladı! Mart ayı enflasyon rakamı belli oldu: Kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz
İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu! İşte Murat Ongun’un adrese teslim ihaleleri
Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonası flaş yorum! Özel bir çaresiz
Netanyahu Macaristan’a gitti ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekildi! Tutuklama beklenirken flaş karar
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...
MEMUR ZAMMINA ENFLASYON AYARI | TÜİK verileri açıkladı yeniden hesaplama başladı! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?
Boykot çağrısı sonrası harekete geçildi: Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi gözaltında!
Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede
EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?
Trump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABD’nin 2 Nisan tarifesi
Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...