Victor Osimhen’den 100 ve 101. gol! Derbide yine sahneye çıktı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Nijeryalı yıldız, kaleye sert bir şut göndererek fileleri havalandırdı. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Cimbom, ikinci golü de yine golcü futbolcusuyla buldu.

27. dakikada ceza sahası içerisinde topla eliyle oynayan Filip Kostic'in ardından hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitörün başına gitti ve pozisyonu izledi. Pozisyonun penaltı olduğu yönünde karar verdi.

Topun başına geçen Victor Osimhen, farkı ikiye çıkaran isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu, takımının bu sezon 100 ve 101. gollerine imza atmayı başardı.