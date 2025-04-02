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Victor Osimhen'den 100 ve 101. gol! Derbide yine sahneye çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Derbi heyecanına sahne olan mücadelede, sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Victor Osimhen, iki kez ağları havalandırarak hem takımını öne geçirdi hem de sezonun 100 ve 101. gollerine imza attı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 21:29 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 21:44
Victor Osimhen’den 100 ve 101. gol! Derbide yine sahneye çıktı

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Nijeryalı yıldız, kaleye sert bir şut göndererek fileleri havalandırdı. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Cimbom, ikinci golü de yine golcü futbolcusuyla buldu.

27. dakikada ceza sahası içerisinde topla eliyle oynayan Filip Kostic'in ardından hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitörün başına gitti ve pozisyonu izledi. Pozisyonun penaltı olduğu yönünde karar verdi.

Topun başına geçen Victor Osimhen, farkı ikiye çıkaran isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu, takımının bu sezon 100 ve 101. gollerine imza atmayı başardı.

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