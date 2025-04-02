45+1. dakikada Anderson Talisca 'nın kaleye gönderdiği sert vuruş sonrası topa dokunan Sebastian Szymanski , Galatasaray ağlarını havalandırdı. Ancak hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarı üzerine pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

VAR'dan gelen yarı otomatik ofsayt sisteminin görüntüsü (ATV)

VAR Kararıyla Gol Geldi

Pozisyon yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesine gitti. Detaylı analizlerin ardından hakem Cihan Aydın, Szymanski'nin pozisyonunda ofsayt olmadığına hükmederek golün geçerli olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray karşısında durumu 1-2'ye getirdi ve yeniden umutlandı.