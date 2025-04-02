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Sebastian Szymanski'nin golü ofsayt mı? İşte yarı otomatik sistemin görüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, dev mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir golle skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, ilk yarının uzatma dakikalarında fileleri havalandırdı. Pozisyonun ardından 2 dakika VAR incelemesi yapıldı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 22:06 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 22:06
Sebastian Szymanski’nin golü ofsayt mı? İşte yarı otomatik sistemin görüntüsü

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45+1. dakikada Anderson Talisca'nın kaleye gönderdiği sert vuruş sonrası topa dokunan Sebastian Szymanski, Galatasaray ağlarını havalandırdı. Ancak hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarı üzerine pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

VAR'dan gelen yarı otomatik ofsayt sisteminin görüntüsü (ATV)VAR'dan gelen yarı otomatik ofsayt sisteminin görüntüsü (ATV)

VAR Kararıyla Gol Geldi

Pozisyon yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesine gitti. Detaylı analizlerin ardından hakem Cihan Aydın, Szymanski'nin pozisyonunda ofsayt olmadığına hükmederek golün geçerli olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray karşısında durumu 1-2'ye getirdi ve yeniden umutlandı.

GOL | Fenerbahçe 1-2 Galatasaray